Воробьев после 3:2 с «Торпедо»: «Хорошее начало, но во 2-м периоде была другая игра – кто кого переменяет. У ЦСКА рабоче-крестьянская атмосфера, каждую паузу нагружаем ребят»
Армейцы одержали победу со счетом 3:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошее начало. В первом периоде хороший гол забили в большинстве и в формате пять на пять. Во втором периоде была другая игра – кто кого переменяет.
Были, короче, отрезки у «Торпедо». В третьем нам пришлось пообороняться. Рады, что берем два очка.
– Вы сказали, что в третьем периоде пришлось обороняться. Это «Торпедо» вынудило или тактически перешли на игру от обороны?
– Отчасти мы хотели солидно сыграть, но и «Торпедо» начало атаковать.
– Какой ключевой момент матча?
– Игра в меньшинстве и неравных составах – всегда ключевые моменты матча. Думаю еще, что эти два гола в первом периоде, когда мы повели в счете.
– Вы получили удовольствие от сегодняшней игры?
– Самое важное – это победа. Можно получить удовольствие от матча, от того, как ребята играли, и сгореть. Тогда все равно не получишь удовольствия.
– Возможно ли сделать так, чтобы «Торпедо» не взрывалось? Или у команды будет момент и главное – больше забить?
– Забить – всегда главное на одну больше. Естественно, их надо сдержать. Они очень быстрые и игровые ребята. Не так просто солидно сыграть и дать минимум шанса.
– До плей-офф остался месяц. Пришло время нагружать команду и готовиться к плей-офф или пока об этом говорить не надо?
– Мы каждую паузу нормально нагружаем ребят. У нас рабоче-крестьянская атмосфера, – сказал Воробьев.
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