Воробьев после 3:2 с «Торпедо»: «Хорошее начало, но во 2-м периоде была другая игра – кто кого переменяет. У ЦСКА рабоче-крестьянская атмосфера, каждую паузу нагружаем ребят»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Торпедо».

Армейцы одержали победу со счетом 3:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошее начало. В первом периоде хороший гол забили в большинстве и в формате пять на пять. Во втором периоде была другая игра – кто кого переменяет.

Были, короче, отрезки у «Торпедо ». В третьем нам пришлось пообороняться. Рады, что берем два очка.

– Вы сказали, что в третьем периоде пришлось обороняться. Это «Торпедо» вынудило или тактически перешли на игру от обороны?

– Отчасти мы хотели солидно сыграть, но и «Торпедо» начало атаковать.

– Какой ключевой момент матча?

– Игра в меньшинстве и неравных составах – всегда ключевые моменты матча. Думаю еще, что эти два гола в первом периоде, когда мы повели в счете.

– Вы получили удовольствие от сегодняшней игры?

– Самое важное – это победа. Можно получить удовольствие от матча, от того, как ребята играли, и сгореть. Тогда все равно не получишь удовольствия.

– Возможно ли сделать так, чтобы «Торпедо» не взрывалось? Или у команды будет момент и главное – больше забить?

– Забить – всегда главное на одну больше. Естественно, их надо сдержать. Они очень быстрые и игровые ребята. Не так просто солидно сыграть и дать минимум шанса.

– До плей-офф остался месяц. Пришло время нагружать команду и готовиться к плей-офф или пока об этом говорить не надо?

– Мы каждую паузу нормально нагружаем ребят. У нас рабоче-крестьянская атмосфера, – сказал Воробьев .