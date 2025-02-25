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  • Ларионов о 2:3 с ЦСКА: «Торпедо» приложило титанические усилия, чтобы вытащить матч, почти получилось. Наша игра не оставляет никого равнодушным»
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Ларионов о 2:3 с ЦСКА: «Торпедо» приложило титанические усилия, чтобы вытащить матч, почти получилось. Наша игра не оставляет никого равнодушным»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с ЦСКА.

Нижегородский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хороший накал страстей. Радует, что наша команда играла в тот хоккей, в который мы хотели играть. Приложили титанические усилия, чтобы вытащить эту игру, почти получилось.

Большое спасибо болельщикам, которые всегда переживают эмоции вместе с нами, это приятно. Та игра, которая идет у «Торпедо», не оставляет никого равнодушным.

– Можно ли сказать, что не угадали с тактикой в первом периоде?

– При 0:2 любая тактика – небольшой шок. Это как боксер, который получает нокдаун: главное – не разувериться в своих силах. После первого перерыва мы оставили тот период в прошлом. Здесь дело в страсти и отдаче игроков.

– Почему Бочарова заменили на Кульбакова?

– Хотели раньше сделать, но не стали. Надо было как‑то встряхнуть команду. Приняли правильное решение.

– Почему не было Кагарлицкого?

– Необходимо понимать ротацию. ЦСКА – команда быстрая. Хотели дать Кагарлицкому время подготовиться в зале к следующим играм.

– Вы говорили, что Виноградов «перешел с первого на девятый этаж, в пентхаус». Как у него проходит прописка?

– Мне нравится тройка, в которой он играет, их отношения. Они вчера провели потрясающую тренировку. Идет становление игроков, развитие тех качеств, которые мы хотим видеть.

Пока говорит, что он прописался в пентхаусе, пока он новичок. Должно пройти 3-4 года, чтобы понимать, что это игрок, который много сыграл, – сказал Ларионов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoТорпедо
logoЦСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoДмитрий Кагарлицкий
logoИван Кульбаков
logoИван Бочаров
logoЕгор Виноградов
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