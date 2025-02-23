Воробьев о дисциплине в игре с «Салаватом»: «В ЦСКА есть штрафы за неоправданные удаления. Что нам сделать, сапоги им надеть? Надо поработать над этой темой»

Илья Воробьев высказался об удалениях ЦСКА в игре с «Салаватом».

Армейцы одержали победу в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 4:2. ЦСКА по ходу встречи получил четыре малых штрафа, уфимцы – три.

– Хотел бы поздравить всех мужчин с праздником. Солидная игра с нашей стороны. Во втором периоде пропустили в меньшинстве, но там тоже такие голы: одна рикошетом от уха зашла, вторая на добивании. Немного удача была не на нашей стороне. А так, мы перебросали соперника и довольно неплохо выглядели.

– Долженков выглядит неплохо в последних матчах. Как прокомментируете его прогресс?

– У него есть завершение. Но мы смотрим на те моменты, где он должен добавить. Чтобы превратиться в игрока основы ему еще работать и работать.

– Такое количество удалений – несвойственная вещь для ЦСКА. Тем более подряд. Почему?

– Если посмотреть, в первом периоде у Уфы было два удаления подряд… Это хоккей, интересная штука. Наверное, ребята очень хотели выиграть.

У нас есть система штрафов за неоправданные удаления. Что еще нам сделать? Сапоги им надеть? Да, надо будет поработать над этой темой.

– Почему не играл Исхаков?

– Не совсем удачная у него была прошлая игра, если посмотреть первые два гола в нашу сторону. Поэтому он не играл, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев .

ЦСКА победил «Салават» в гостях и прервал серию из 3 поражений. Уфимцы уступили трижды подряд в регулярке КХЛ