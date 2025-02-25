СКА пропустил 21 шайбу в 3 последних домашних играх. Команда Ротенберга забила 9 голов

СКА пропустил 21 гол в 3 последних домашних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку » со счетом 2:7. Ранее СКА дома уступил «Куньлуню» (4:6), а также потерпел поражение от «Ак Барса » со счетом 3:8.

Таким образом, петербургский клуб забил 9 голов в трех последних домашних играх, пропустив 21 шайбу. В следующем матче СКА примет московской «Динамо» (27 февраля).

Ротенберг про 2:7: «У СКА 2-2 со «Спартаком» в сезоне, на выезде мы выиграли два раза. Хороший экзамен для нас с точки зрения подготовки к плей-офф. Стремились победить – перегорели немножко»

Ротенберг выпустил Заврагина вместо Плешкова после 6-й шайбы от «Спартака». Это 16-я замена вратарей СКА в сезоне