Плешков сыграет со «Спартаком». Вратарь СКА выйдет впервые после травмы паха, полученной в матче с «Ак Барсом»
Артемий Плешков сыграет в матче СКА со «Спартаком».
Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга примет красно-белых в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ворота СКА в этом матче будет защищать Артемий Плешков. Он вернулся в состав после травмы, полученной 4 февраля в матче с «Ак Барсом» (3:8). Тогда Плешков был заменен в первом периоде на Павла Мойсевича.
После матча Ротенберг прокомментировал травму Артемия: «Травма паха. Он подошел и сказал, что не может ходить. В следующей игре точно не сыграет».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости