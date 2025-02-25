Плешков сыграет со «Спартаком». Вратарь СКА выйдет впервые после травмы паха, полученной в матче с «Ак Барсом»

Артемий Плешков сыграет в матче СКА со «Спартаком».

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга примет красно-белых в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ворота СКА в этом матче будет защищать Артемий Плешков . Он вернулся в состав после травмы, полученной 4 февраля в матче с «Ак Барсом » (3:8). Тогда Плешков был заменен в первом периоде на Павла Мойсевича.

После матча Ротенберг прокомментировал травму Артемия: «Травма паха. Он подошел и сказал, что не может ходить. В следующей игре точно не сыграет».