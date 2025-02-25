Артем Манукян забил в КХЛ впервые с 2021 года. 26-летний форвард за это время поиграл в ВХЛ и чемпионате Армении
Артем Манукян забил в КХЛ впервые с 2021 года.
Это произошло в игре «Лады» с «Салаватом Юлаевым» (2:1, второй период). 26-летний форвард открыл счет в матче. Это первая шайба для Манукяна с 26 октября 2021-го, тогда он выступал за «Адмирал».
За это время нападающий успел поиграть за четыре команды в Olimpbet ВХЛ и провести 14 матчей в чемпионате Армении, где набрал 40 (27+13) очков.
В текущем сезоне на счету Манукяна 16 (11+5) очков в 42 играх за ЦСК ВВС и 2 (1+1) балла за результативность в 8 матчах за «Ладу».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
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