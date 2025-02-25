Артем Манукян забил в КХЛ впервые с 2021 года. 26-летний форвард за это время поиграл в ВХЛ и чемпионате Армении

Артем Манукян забил в КХЛ впервые с 2021 года.

Это произошло в игре «Лады» с «Салаватом Юлаевым » (2:1, второй период). 26-летний форвард открыл счет в матче. Это первая шайба для Манукяна с 26 октября 2021-го, тогда он выступал за «Адмирал».

За это время нападающий успел поиграть за четыре команды в Olimpbet ВХЛ и провести 14 матчей в чемпионате Армении, где набрал 40 (27+13) очков.

В текущем сезоне на счету Манукяна 16 (11+5) очков в 42 играх за ЦСК ВВС и 2 (1+1) балла за результативность в 8 матчах за «Ладу ».