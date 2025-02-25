Трушков о Ливо и Хмелевски: «Мастерюги. У них поставленный, сильный бросок, умеют выбирать позицию. Интересно против них играть»
Александр Трушков высказался о легионерах «Салавата Юлаева».
– Вы заметили что-то особенное в легионерах Уфы? За счет чего им удается такая результативная игра по сезону?
– Что Ливо, что Хмелевски – у них поставленный, сильный бросок. Умеют выбирать позицию, они знают и как бросать, и куда бросать. Нестандартные решения принимают, быстрые очень, мобильные.
Бывает так, что одного момента уже достаточно, небольшой шанс, чуть зазевался – уже вынимать надо. Мастерюги, что тут еще добавишь. Интересно против них играть.
– Не дадите Джошу Ливо приблизиться к рекорду Сергея Мозякина по голам за сезон?
– Не хотелось бы, чтобы с моей помощью, когда я в воротах, это случилось. Если и так, то когда-нибудь потом, без моего участия, – сказал вратарь «Лады» Александр Трушков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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