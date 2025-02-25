Бурмистров о Турнире четырех наций: «Топ! Но не хватало нашей сборной. Хотелось, чтобы было пять наций с Россией. Или любую команду, кроме США и Канады, убирай и наших запускай»

Александр Бурмистров поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.

В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).

«Следил за Турниром четырех наций. Это был топ! Но не хватало нашей сборной. Хотелось, конечно, чтобы был Турнир пяти наций вместе с Россией. Или любую другую команду, кроме США и Канады , убирай и наших запускай.

Но в целом турнир получился очень серьезный. Хотя канадцы и американцы сами понимают и говорят, что не хватает России. Надеюсь, в ближайшем будущем и наша сборная будет принимать участие в таких турнирах», – заявил нападающий московского «Динамо » Александр Бурмистров .