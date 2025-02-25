Ротенберг об ОИ-2018: «Золото случилось благодаря всем в России, кто любит наш хоккей. Было трудно получить согласование, чтобы мы выступили. Но президент нас поддержал»
25 февраля 2018 года команда России в финале Игр победила сборную Германии (4:3 ОТ). Ротенберг тогда занимал пост главы штаба сборной.
– 25 февраля – дата, когда сборная России завоевала золото на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Что вспоминается об этом дне?
– То, как мы готовились четыре года, проходя олимпийский цикл. Выступить на Олимпиаде – это мечта каждого спортсмена, тренера, руководителя. И я тоже об этом мечтал. Мы все хотели выиграть Олимпиаду, взять золото – эту наивысшую награду в спорте.
Мы очень серьезно к этому готовились. Было непросто, если рассказывать все детали и нюансы, как мы туда поехали. Очень трудно было получить согласование, чтобы сборная России выступила на той Олимпиаде. Но руководство страны нас поддержало, лично – президент.
Мы очень благодарны за доверие. И сделали все возможное, чтобы победить. Да, было непросто. И у финала получилась нервная концовка. Но эта победа останется в памяти на всю жизнь.
Мы благодарны нашим болельщикам и всем, кто нам помогает, поддерживает нас. Это золото случилось благодаря всем в России, кто любит наш хоккей.
У нас в СКА есть люди, которые завоевали то золото в Южной Корее. И речь не только о хоккеистах. Техник нашего клуба (сервисмен) Константин Рогатин именно сегодня отмечает 70-летие. В такой день он никогда не проигрывал. И семь лет назад он был с нами, среди тех, кто завоевал золотые медали Олимпиады. Он тоже олимпийский чемпион.
Мы хотели бы повторить этот успех. Дай бог, в будущем мы снова поедем на Олимпиаду и снова завоюем золото для нашей страны.
– Где сейчас ваша знаменитая рыжая меховая шапка, в которой вы ходили в Пхенчхане?
– Шапка находится дома. Наверное, скоро ее надо отдать в музей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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