Сушинский о Турнире четырех наций: «У Канады можно две-три сборные собрать, у России – одну. Зато вратарская линия сильная – точно могли бы чего-то добиться»
Максим Сушинский поделился мыслями о Турнире четырех наций.
Сборная Канады обыграла команду США (3:2 ОТ) в финальном матче.
– Смотрите чемпионаты мира по хоккею без России?
– Чемпионат мира не смотрел. А вот матчи Турнира четырех наций видел. Шикарно. Две игры Америки с Канадой – это было в удовольствие.
– Что Россия могла бы там продемонстрировать?
– У нас много хороших игроков. Единственная проблема – у Канады две-три сборные можно собрать, у нас – одну.
Зато есть ребята, вратарская линия сильная, точно могли бы чего-то добиться, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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