Сушинский о Турнире четырех наций: «У Канады можно две-три сборные собрать, у России – одну. Зато вратарская линия сильная – точно могли бы чего-то добиться»

Максим Сушинский поделился мыслями о Турнире четырех наций.

Сборная Канады обыграла команду США (3:2 ОТ) в финальном матче.

– Смотрите чемпионаты мира по хоккею без России?

– Чемпионат мира не смотрел. А вот матчи Турнира четырех наций видел. Шикарно. Две игры Америки с Канадой – это было в удовольствие.

– Что Россия могла бы там продемонстрировать?

– У нас много хороших игроков. Единственная проблема – у Канады две-три сборные можно собрать, у нас – одну.

Зато есть ребята, вратарская линия сильная, точно могли бы чего-то добиться, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.