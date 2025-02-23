Зак Фукале: «Будет хорошо, когда Россия вернется на турниры. Когда станут играть все лучшие, это будет еще интереснее смотреть»
Зак Фукале поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.
В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).
– Да, я смотрел матчи и получил удовольствие. Все хотели увидеть отличный хоккей и получили его.
Хотя в то же время многие хорошие хоккеисты остались дома. Будет хорошо, когда Россия вернется на турниры. Когда станут играть все лучшие, это будет еще интереснее смотреть.
– Как вратарь вы можете оценить игру Джордана Биннингтона? Его называют одним из главных творцов победы.
– Некоторые люди в нем сомневались, но он тот игрок, который умеет собираться на важные матчи. Было интересно наблюдать за его игрой, он сделал несколько больших сэйвов для команды, – сказал вратарь «Трактора» Зак Фукале.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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