Зак Фукале: «Будет хорошо, когда Россия вернется на турниры. Когда станут играть все лучшие, это будет еще интереснее смотреть»

Зак Фукале поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.

В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).

– Да, я смотрел матчи и получил удовольствие. Все хотели увидеть отличный хоккей и получили его.

Хотя в то же время многие хорошие хоккеисты остались дома. Будет хорошо, когда Россия вернется на турниры. Когда станут играть все лучшие, это будет еще интереснее смотреть.

– Как вратарь вы можете оценить игру Джордана Биннингтона? Его называют одним из главных творцов победы.

– Некоторые люди в нем сомневались, но он тот игрок, который умеет собираться на важные матчи. Было интересно наблюдать за его игрой, он сделал несколько больших сэйвов для команды, – сказал вратарь «Трактора » Зак Фукале .