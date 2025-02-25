Шуми Бабаев: «Ротенберг делает много для популяризации хоккея в России. У него трэш-ток на пресс-конференциях, он делает шоу. Но журналисты почему-то задают неглубокие вопросы»

Шуми Бабаев считает, что Роман Ротенберг многое делает для популяризации хоккея.

– Можно считать Романа Ротенберга звездой лиги? Самым ярким человеком?

– Звезда – это неправильное слово. Ведь у нас в лиге звезды – это больше спортсмены. Но да, Ротенберг – самый яркий человек и один из немногих, кто раскачивает эту лигу и добавляет ей популярности. Это факт.

Роман делает много для популяризации хоккея в нашей стране. И он один из тех менеджеров, кто старается привезти в лигу сильнейших игроков.

– Неслучайно его пресс-конференции такие популярные?

– Мы же понимаем, что он делает шоу. Ротенберг нашел момент, которого не хватает лиге. У него такого плана трэш-ток на пресс-конференции. Только оппонентов, к сожалению, он не находит.

Журналисты, которые там находятся, почему-то задают неглубокие, однонаправленные, слабые вопросы. Если перед вами человек, который может дать искру, может зажечь, то будьте добры, подготовьтесь к пресс-конференции. Найдите вопросы, благодаря которым он сможет раскрыться и дать хороший комментарий, интересный всем, – сказал агент Шуми Бабаев .