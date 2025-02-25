Ливо о Самонове: «Один из лучших голкиперов, которых я когда-либо видел. Сильнейший в КХЛ. Он вполне мог бы заиграть и в НХЛ»

Джош Ливо считает, что Александр Самонов мог бы играть в НХЛ.

– Кто из игроков, которых вы не знали до приезда в КХЛ, вас удивил?

– Их много. Имею в виду русских игроков, которые не поехали в Северную Америку, но разрывают в КХЛ. Если вам нужно назвать кого-то одного, то выделю нашего вратаря Самонова .

Один из лучших голкиперов, которых я когда-либо видел. Сильнейший в КХЛ. Самонов вполне мог бы заиграть и в НХЛ . Не знаю только, чего он сам хочет и что думает о будущем, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Джош Ливо .