Ливо о Самонове: «Один из лучших голкиперов, которых я когда-либо видел. Сильнейший в КХЛ. Он вполне мог бы заиграть и в НХЛ»
Джош Ливо считает, что Александр Самонов мог бы играть в НХЛ.
– Кто из игроков, которых вы не знали до приезда в КХЛ, вас удивил?
– Их много. Имею в виду русских игроков, которые не поехали в Северную Америку, но разрывают в КХЛ. Если вам нужно назвать кого-то одного, то выделю нашего вратаря Самонова.
Один из лучших голкиперов, которых я когда-либо видел. Сильнейший в КХЛ. Самонов вполне мог бы заиграть и в НХЛ. Не знаю только, чего он сам хочет и что думает о будущем, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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