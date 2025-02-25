Ливо об удалении до конца матча с «Ладой»: «Никого не оскорблял. Посчитал, что меня неправильно атаковали, хотел указать арбитру на это»
– Большой резонанс и непонимание наделало ваше дисциплинарное удаление до конца матча в Тольятти. Что произошло в том эпизоде?
– Странно случилось, ведь я ни на кого в том моменте не кричал и никого не оскорблял. Понимаю, что не все русские могут правильно перевести и понять смысл мной сказанного. Со своей стороны посчитал, что меня неправильно атаковали, и хотел указать арбитру на это.
Вероятно, судьи подумали, что я высказал свое отношение к их действиям в слишком резкой форме. Когда понял, что получил удаление, то слегка взбесился. Есть как есть. Это Россия. Надо забыть, двигаться дальше и быть готовым сдержаться в следующий раз.
– Кто-нибудь объяснил вам – судьи или тренеры, в чем были не правы?
– Арбитр дал мне две минуты и потом добавил дисциплинарную «десятку». Я думал, что могу спокойно отправиться в раздевалку. Очевидно, была моя ошибка, поэтому меня удалили до конца матча.
На сто процентов в этом не уверен, правда. Но кажется, что причина была именно в этом. Такие правила в КХЛ.
– Не могу не вспомнить эпизод из матча с «Ак Барсом», когда вас вывел из себя Коршков.
– В играх против «Ак Барса» эмоции всегда находятся на самом высоком уровне. Большое дерби. Иногда тебя захлестывает, поэтому надо стараться сдерживать себя. В том матче не получилось.
Зато в следующей игре мы сделали все правильно и победили, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо.
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