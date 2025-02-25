Алексей Сопин: «Есть 2-3 серьезных предложения, рассматриваю их. Ближе к концу сезона определюсь с новым местом работы»

Алексей Сопин высказался о своем будущем.

37-летний специалист покинул «Динамо » 12 февраля, подав заявление об уходе по собственному желанию. Сопин занимал пост спортивного директора бело-голубых с апреля 2023 года.

«Сейчас есть 2-3 серьезных предложения, рассматриваю их. Сейчас занимаюсь домашними делами, которые скопились во время работы в «Динамо», планирую съездить в отпуск, а потом буду принимать решение по будущему месту работы.

Думаю, что ближе к концу сезона определюсь с новым местом работы», – сказал Алексей Сопин .