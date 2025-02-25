Алексей Сопин: «Есть 2-3 серьезных предложения, рассматриваю их. Ближе к концу сезона определюсь с новым местом работы»
Алексей Сопин высказался о своем будущем.
37-летний специалист покинул «Динамо» 12 февраля, подав заявление об уходе по собственному желанию. Сопин занимал пост спортивного директора бело-голубых с апреля 2023 года.
«Сейчас есть 2-3 серьезных предложения, рассматриваю их. Сейчас занимаюсь домашними делами, которые скопились во время работы в «Динамо», планирую съездить в отпуск, а потом буду принимать решение по будущему месту работы.
Думаю, что ближе к концу сезона определюсь с новым местом работы», – сказал Алексей Сопин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости