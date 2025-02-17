Сопин может стать спортивным директором «Авангарда». 37-летний специалист занимал эту должность в «Динамо» (Артур Хайруллин)
Алексей Сопин может стать спортивным директором «Авангарда».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
37-летний специалист покинул «Динамо» 12 февраля, подав заявление об уходе по собственному желанию. Сопин занимал пост спортивного директора бело-голубых с апреля 2023 года.
Сопин может стать скаутом клуба НХЛ. Он ушел с поста спортивного директора «Динамо» («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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