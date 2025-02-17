Сопин может стать спортивным директором «Авангарда». 37-летний специалист занимал эту должность в «Динамо» (Артур Хайруллин)

Алексей Сопин может стать спортивным директором «Авангарда».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

37-летний специалист покинул «Динамо» 12 февраля, подав заявление об уходе по собственному желанию. Сопин занимал пост спортивного директора бело-голубых с апреля 2023 года.

Сопин может стать скаутом клуба НХЛ. Он ушел с поста спортивного директора «Динамо» («СЭ»)