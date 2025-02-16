Уил об уходе Сопина из «Динамо»: «Эти новости – отстой, очень расстроен. Алексей – один из лучших людей, которых я знаю, он столько сделал для нашей семьи. Это хоккей, это бизнес»

Джордан Уил высказался об уходе Алексея Сопина из «Динамо».

Сопин покинул пост спортивного директора московского клуба по собственному желанию.

– Как в команде отреагировали на уход Алексея Сопина?

– Вчера вечером мы узнали об этом. Очень расстроен этой новостью, Алексей – один из лучших людей, которых я знаю. Он столько сделал для меня, для моего ребенка, моей жены, для всей нашей семьи за эти три года, что мы здесь. Желаю ему только успехов.

Мы все понимаем, что это бизнес. Но эти новости – отстой, потому что он прекрасный человек, столько сделал для моей семьи, мы с женой были сильно шокированы этими новостями. Это хоккей, это бизнес, надо двигаться дальше и быть профессионалами.

– Вас, как и всех иностранцев, именно Сопин привел в «Динамо», это так?



- Да, все верно. Он собрал ту команду, которая есть сейчас. Мы должны отдать ему должное за это, быть благодарны. Везде, где бы он ни оказался теперь, он добьется многого, в этом не сомневаюсь. Желаю ему только самого лучшего, – сказал нападающий московского «Динамо».