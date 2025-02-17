Сопин о назначении в «Авангард»: «Это не соответствует действительности. Есть несколько предложений, но я торопиться не буду, отдохну с семьей»
Алексей Сопин прокомментировал информацию о своем назначении в «Авангард».
37-летний специалист покинул «Динамо» 12 февраля, подав заявление об уходе по собственному желанию. Сопин занимал пост спортивного директора бело-голубых с апреля 2023 года.
– Правда ли, что вы в ближайшее время можете стать спортивным директором «Авангарда»?
– Нет, это не соответствует действительности. Есть несколько предложений, но я торопиться не буду.
Сейчас отдохну с семьей и буду принимать решение по дальнейшему в зависимости от того, что будет лучше для моей семьи, – сказал Алексей Сопин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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