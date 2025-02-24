Кожевников об «Ак Барсе»: «Команда без лица. Тренеры на своей волне, игроки – на своей. Диву даюсь, как Казань умудрилась расстаться с Шипачевым. С ним Коршков стал бы звездой!»

Александр Кожевников назвал «Ак Барс» командой без лица.

– В этом сезоне вы много комментировали Уфу, Омск, СКА, московские клубы, но ничего не говорили о Казани. Почему?

– Потому что у меня нет мнения об этой команде. Она пока без своего лица, многое зависит от того, с какой ноги встанет и оставит ли мобильные телефоны в раздевалке (смеется).

Диву даюсь, как летом Казань умудрилась расстаться с нестареющим Шипачевым! На этой неделе Вадим проехался с минским «Динамо » по нашему региону – по московскому «Динамо» и, к сожалению, по «Спартаку», вел команду за собой, забил эффектнейшие голы.

В той же Казани рядом с таким Шипачевым Коршков стал бы звездой! Да и нынешнее московское «Динамо», наверное, кусает локти – тот же Гусев в связке с Шипачевым смотрелся бы еще более ярко.

В общем большие вопросы к «Ак Барсу », где сегодня тренеры на своей волне, игроки – на своей. Соберутся – сыграют, нет – ничего страшного. По качеству состава Казань обязана быть в тройке на Востоке – рядом с «Трактором», но пока ее место там занимает средняя по составу Уфа, – сказал двукратный олимпийский чемпион.