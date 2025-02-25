Крикунов о Ливо: «Лучший легионер КХЛ. В «Салавате» у него все получается, не факт, что он столько бы забивал в другом клубе»

Владимир Крикунов назвал Джоша Ливо лучшим легионером в КХЛ.

В нынешнем сезоне канадский форвард «Салавата» набрал 65 (41+24) очков в 52 матчах. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сейчас Ливо – лучший легионер КХЛ. Буше травмировался в этом сезоне, Фукале полезный, но уже не первый год выступает в России.

Что касается продления, то наверняка его все устраивает в Уфе, клуб дал примерно такие же деньги, которые предлагали другие команды.

Самое главное, что у него все получается в «Салавате Юлаеве », и далеко не факт, что в другом клубе он забивал бы так же, как сейчас», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ливо будет получать 100 млн рублей в год по новому контракту с «Салаватом» (Артур Хайруллин)