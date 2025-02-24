Джош Ливо: «Мне нравится русская культура – реальность превзошла ожидания. Если меня кто-то спрашивает, то рекомендую обязательно ехать в КХЛ»
Нападающий продлил соглашение с «Салаватом Юлаевым» на два года.
– Вратарь «Трактора» Зак Фукале как-то сказал, что решение приехать в КХЛ стало лучшим в его жизни.
– Прекрасно его понимаю и с ним согласен. У меня нет никаких сожалений о том, что полтора года назад решился на переезд в Уфу.
Для меня было сложно сделать выбор, учитывая двух маленьких детей. Из-за санкций трудно с ними видеться. К счастью, в декабрьской паузе это удалось сделать.
Спортсмену всегда приходится чем-то жертвовать. Но у меня был хороший советчик – Райан Мерфи, который сам играл в Уфе. Он мой самый близкий друг и уговорил приехать в Россию.
Реальность превзошла ожидания. Мне нравятся русская культура, теплое отношение к игрокам, искренние фанаты.
Если меня кто-то спрашивает, то рекомендую обязательно ехать в КХЛ. Не всегда получается убедить – некоторые парни все равно боятся все поменять.
Мне хотелось, чтобы и дальше в моей жизни здесь были только позитивные моменты. Надо продолжать в том же духе. Обожаю играть и жить здесь.
Надеюсь задержаться в КХЛ на пару лет. И побольше, – сказал Джош Ливо.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий