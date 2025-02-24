Джош Ливо: «Мне нравится русская культура – реальность превзошла ожидания. Если меня кто-то спрашивает, то рекомендую обязательно ехать в КХЛ»

Джош Ливо заявил, что ему нравится русская культура.

Нападающий продлил соглашение с «Салаватом Юлаевым» на два года.

– Вратарь «Трактора» Зак Фукале как-то сказал, что решение приехать в КХЛ стало лучшим в его жизни.

– Прекрасно его понимаю и с ним согласен. У меня нет никаких сожалений о том, что полтора года назад решился на переезд в Уфу.

Для меня было сложно сделать выбор, учитывая двух маленьких детей. Из-за санкций трудно с ними видеться. К счастью, в декабрьской паузе это удалось сделать.

Спортсмену всегда приходится чем-то жертвовать. Но у меня был хороший советчик – Райан Мерфи, который сам играл в Уфе. Он мой самый близкий друг и уговорил приехать в Россию.

Реальность превзошла ожидания. Мне нравятся русская культура, теплое отношение к игрокам, искренние фанаты.

Если меня кто-то спрашивает, то рекомендую обязательно ехать в КХЛ. Не всегда получается убедить – некоторые парни все равно боятся все поменять.

Мне хотелось, чтобы и дальше в моей жизни здесь были только позитивные моменты. Надо продолжать в том же духе. Обожаю играть и жить здесь.

Надеюсь задержаться в КХЛ на пару лет. И побольше, – сказал Джош Ливо.