Десятков об 1:2 от «Автомобилиста»: «Второй период провели безобразно, сыграли неправильно, не выполняли установку. Сами себе испортили жизнь»
Павел Десятков подвел итоги матча против «Автомобилиста» (1:2).
«Хорошие два периода с нашей стороны. К сожалению, нас в очередной раз подвела реализация, очень много моментов создали, было достаточно большинства, чтобы забить больше одной шайбы. Однако во втором периоде было два неправильных наших действия, соперник нас наказал. В этом заключается мастерство игроков и их цена.
Второй период мы провели вообще безобразно, сыграли неправильно, не выполняли установку на второй период. Много теряли шайб в средней зоне, соперник нас накрывал постоянно.
Гол, который мы получили – неоправданные действия, когда шайба идет на проброс, мы ловим ее высоко поднятой клюшкой, получаем вбрасывание в своей зоне и гол. Мы сами себе испортили жизнь вторым периодом», – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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