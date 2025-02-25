Десятков об 1:2 от «Автомобилиста»: «Второй период провели безобразно, сыграли неправильно, не выполняли установку. Сами себе испортили жизнь»

Павел Десятков подвел итоги матча против «Автомобилиста» (1:2).

«Хорошие два периода с нашей стороны. К сожалению, нас в очередной раз подвела реализация, очень много моментов создали, было достаточно большинства, чтобы забить больше одной шайбы. Однако во втором периоде было два неправильных наших действия, соперник нас наказал. В этом заключается мастерство игроков и их цена.

Второй период мы провели вообще безобразно, сыграли неправильно, не выполняли установку на второй период. Много теряли шайб в средней зоне, соперник нас накрывал постоянно.

Гол, который мы получили – неоправданные действия, когда шайба идет на проброс, мы ловим ее высоко поднятой клюшкой, получаем вбрасывание в своей зоне и гол. Мы сами себе испортили жизнь вторым периодом», – сказал главный тренер «Витязя » Павел Десятков.