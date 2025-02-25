Заварухин о 2:1 с «Витязем»: «Концовка 1-го периода была нервозной, мужской разговор в раздевалке повлиял на парней. Собрались, неплохой матч провели»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Витязя» (2:1).

«Важно было одержать победу после поражения от «Северстали». В первом периоде медленно играли в обороне: соперник – быстрая команда, не успевали их накрывать, тяжело справлялись. Здорово, что парни забили в контратаке.

Концовка первого периода была нервозной, мужской разговор в раздевалке повлиял на парней. Собрались, неплохой матч провели, правильно сыграли в концовке. Здорово, что победили, желаю здоровья Сергею Зборовскому, неприятный момент.

Проблема первых периодов? Здесь игры через день. Соперник был свежее, но это не отговорки, мы должны начинать матч так, как играли во втором и третьем периодах. Будем разбираться, что-то менять, найдем ключи к этому.

Большое количество удалений на старте? Соперник был быстрее, это основное. Мы ошибались и удалялись из-за этого на ровном месте. Это явно плохие удаления», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .