Козырев о 4:0 с «Автомобилистом»: «Матч был равным. В соперничестве двух вратарей «Северсталь» была удачливее»
Андрей Козырев оценил победу над «Автомобилистом» (4:0).
«Сегодняшний матч был равным, в этой игре было соперничество двух вратарей, где мы были удачливее.
Смирнов неплохо играл, у нас Пилипенко приболел, мы были вынуждены сделать эту замену. Неизвестно, надолго ли выбыл, он только сегодня заболел. Обычная простуда, ждем со дня на день», – сказал тренер «Северстали».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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