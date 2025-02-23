Козырев о 4:0 с «Автомобилистом»: «Матч был равным. В соперничестве двух вратарей «Северсталь» была удачливее»

Андрей Козырев оценил победу над «Автомобилистом» (4:0).

«Сегодняшний матч был равным, в этой игре было соперничество двух вратарей, где мы были удачливее.

Смирнов неплохо играл, у нас Пилипенко приболел, мы были вынуждены сделать эту замену. Неизвестно, надолго ли выбыл, он только сегодня заболел. Обычная простуда, ждем со дня на день», – сказал тренер «Северстали ».