Зеграс дисквалифицирован на 3 матча за удар в голову Расмуссену. Из зарплаты форварда «Анахайма» удержат около 90 тысяч долларов
Тревор Зеграс дисквалифицирован на 3 матча за удар в голову Майклу Расмуссену.
Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Детройтом» (4:5 ОТ).
Судьи в игре не увидели нарушения правил в действиях форварда «Дакс».
Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Зеграса удержат 89,8 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд, созданный для оказания неотложной помощи игрокам.
В текущем сезоне Тревор набрал 16 (7+9) очков в 34 играх при полезности «минус 7».
Фото: nhl.com
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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