Зеграс дисквалифицирован на 3 матча за удар в голову Расмуссену. Из зарплаты форварда «Анахайма» удержат около 90 тысяч долларов

Тревор Зеграс дисквалифицирован на 3 матча за удар в голову Майклу Расмуссену.

Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом » и «Детройтом » (4:5 ОТ).

Судьи в игре не увидели нарушения правил в действиях форварда «Дакс».

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Зеграса удержат 89,8 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд, созданный для оказания неотложной помощи игрокам.

В текущем сезоне Тревор набрал 16 (7+9) очков в 34 играх при полезности «минус 7».

Фото: nhl.com