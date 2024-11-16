Каттер Готье и Зеграс забили за «Анахайм» в матче с «Детройтом», прервав безголевые серии из 15 и 14 игр. Для 5-го номера драфта-2022 гол стал 1-м в НХЛ

Каттер Готье и Тревор Зеграс забили за «Анахайм» в матче с «Детройтом».

Форварды «Дакс» прервали длительные безголевые серии в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (6:4).

20-летний Готье забросил свою первую шайбу в лиге в 16-м матче в сезоне. У 5-го номера драфта-2022, ранее отказавшегося играть за «Филадельфию», стало 6 (1+5) очков в 16 играх при полезности «минус 1».

23-летний Зеграс забил после 14 матчей без голов. У 9-го номера драфта-2019 4 (2+2) балла в 16 играх при полезности «минус 6».