«Анахайм» может обменять Зеграса. Клуб готов выслушать предложения по 23-летнему форварду (The Fourth Period)

«Анахайм» может обменять Тревора Зеграса.

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. «Дакс » готовы выслушать предложения от других клубов перед дедлайном, который назначен на 7 марта.

В конце января 23-летний форвард восстановился после травмы колена. После возвращения в состав он провел 7 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Всего в этом сезоне на счету Зеграса 15 (6+9) очков за 31 игру при полезности «минус 8».

Действующее соглашение нападающего рассчитано до конца сезона-2025/26. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 5,75 млн долларов.

Генменеджер «Ак Барса» об интересе «Анахайма» к Галимову: «Ведем переговоры о продлении контракта с Артемом. Хотим, чтобы он остался. Будем все для этого делать»