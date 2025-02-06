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«Анахайм» может обменять Зеграса. Клуб готов выслушать предложения по 23-летнему форварду (The Fourth Period)

«Анахайм» может обменять Тревора Зеграса.

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. «Дакс» готовы выслушать предложения от других клубов перед дедлайном, который назначен на 7 марта.

В конце января 23-летний форвард восстановился после травмы колена. После возвращения в состав он провел 7 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Всего в этом сезоне на счету Зеграса 15 (6+9) очков за 31 игру при полезности «минус 8».

Действующее соглашение нападающего рассчитано до конца сезона-2025/26. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 5,75 млн долларов.

Генменеджер «Ак Барса» об интересе «Анахайма» к Галимову: «Ведем переговоры о продлении контракта с Артемом. Хотим, чтобы он остался. Будем все для этого делать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал The Fourth Period
logoАнахайм
logoТревор Зеграс
возможные переходы
logoНХЛ
Дэвид Паньотта
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