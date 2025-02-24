Чарли Линдгрен: «Овечкин – лучший хоккеист в мире. Он удивляет меня раз за разом, забивает разными способами»
Чарли Линдгрен назвал Александра Овечкина лучшим хоккеистом в мире.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3).
Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).
«Он удивляет меня раз за разом. Он действительно лучший.
Это просто безумие, если честно [что Овечкин забил 181 вратарю в НХЛ]. Александр забивает самыми разными способами. Лучший хоккеист в мире», – сказал вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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