Чарли Линдгрен: «Овечкин – лучший хоккеист в мире. Он удивляет меня раз за разом, забивает разными способами»

Чарли Линдгрен назвал Александра Овечкина лучшим хоккеистом в мире.

Капитан «Вашингтона » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3).

Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Он удивляет меня раз за разом. Он действительно лучший.

Это просто безумие, если честно [что Овечкин забил 181 вратарю в НХЛ ]. Александр забивает самыми разными способами. Лучший хоккеист в мире», – сказал вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен .