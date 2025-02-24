«Сан-Хосе» проиграл 5 матчей подряд – 4-я такая серия в сезоне. Клуб идет на последнем месте в общей таблице НХЛ
«Сан-Хосе» проиграл 5 матчей подряд – 4-я такая серия в сезоне.
«Шаркс» уступили «Калгари» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ, потерпев 5-е поражение подряд.
Серия из 5+ поражений стала для калифорнийцев 4-й в текущем сезоне. В октябре они начали сезон с 9 поражений подряд, в декабре было проиграно 8 матчей подряд, в январе – 6.
Команда под руководством Райана Ворсофски занимает последнее место в общей таблице НХЛ с 37 очками в 58 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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