«Сан-Хосе» проиграл 5 матчей подряд – 4-я такая серия в сезоне. Клуб идет на последнем месте в общей таблице НХЛ

«Сан-Хосе» проиграл 5 матчей подряд – 4-я такая серия в сезоне.

«Шаркс» уступили «Калгари » (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ , потерпев 5-е поражение подряд.

Серия из 5+ поражений стала для калифорнийцев 4-й в текущем сезоне. В октябре они начали сезон с 9 поражений подряд, в декабре было проиграно 8 матчей подряд, в январе – 6.

Команда под руководством Райана Ворсофски занимает последнее место в общей таблице НХЛ с 37 очками в 58 играх.