Коваленко забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе», прервав серию без голов из 13 матчей. У него 5+9 в 39 играх

Николай Коваленко забросил первую шайбу за «Сан-Хосе» после обмена из «Колорадо».

Форвард открыл счет в игре с «Нью-Джерси» (3:2), прервав 13-матчевую безголевую серию в НХЛ .

Всего в 39 матчах сезона он набрал 14 (5+9) очков. В 11 играх текущего чемпионата за «Шаркс» на счету россиянина 6 (1+5) баллов.

Сегодня за 10:14 у Коваленко 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 1».