Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом». У него 16 очков в 42 играх в сезоне

Николай Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Сан-Хосе » дважды ассистировал партнерам в игре с «Предаторс» (5:6). Сегодня он провел 2-й матч после травмы, из-за которой пропустил 2 недели.

На счету 26-летнего игрока стало 16 (5+11) очков в 42 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 5».

Сегодня Коваленко (13:36, 2:52 – в большинстве, «+1») также отметился 3 силовыми приемами.