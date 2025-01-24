1

Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом». У него 16 очков в 42 играх в сезоне

Николай Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Сан-Хосе» дважды ассистировал партнерам в игре с «Предаторс» (5:6). Сегодня он провел 2-й матч после травмы, из-за которой пропустил 2 недели. 

На счету 26-летнего игрока стало 16 (5+11) очков в 42 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 5». 

Сегодня Коваленко (13:36, 2:52 – в большинстве, «+1») также отметился 3 силовыми приемами. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНэшвилл
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoНиколай Коваленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Аскаров впервые пропустил 6 шайб в матче НХЛ, отразив 32 из 38 бросков «Нэшвилла» – своего бывшего клуба. Поражение – 3-е подряд
5вчера, 06:46
Свечков набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе», забив победный гол в 3-м периоде. У него 3 шайбы в 3 последних играх
8вчера, 06:34Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Авангард» – главный претендент на Джоша Ливо. У лучшего бомбардира сезона КХЛ завершается контракт с «Салаватом»
1419 минут назад
Форвард «Ак Барса» Сафонов рассматривает возможность перехода в «Чикаго». Клуб НХЛ выбрал его в 6-м раунде драфта
229 минут назад
Зайцев о силовом приеме Шалунова против Никишина: «Чистый удар в голову. Что тут обсуждать? Человек подпрыгнул и ударил его в челюсть»
1243 минуты назад
Андрей Назаров: «Про КХЛ говорят во всем мире. У наших «друзей» определилась тактика. Она стара: «Виноваты предыдущие руководители». Мы идем вперед, сплотившись вокруг национального лидера»
1754 минуты назад
Вновь начались спекуляции на тему перехода Кросби в «Колорадо». Инсайдер Джонстон написал, что Сидни останется в «Питтсбурге», если что-то не изменится
4сегодня, 08:45
Кирилл Сафронов о грубой игре против СКА: «Нарушения были в матче с «Локомотивом». Но в КХЛ хоккей не такой грязный. Ротенберг говорит, что команду подводит дисциплина»
9сегодня, 08:30
Сергей Светлов: «Шутки над шайбами Овечкина в пустые ворота – удел дилетантов. Ему не 20 лет, убежать от защитников – уже событие. Это полноценные голы»
18сегодня, 07:45
Кучеров – 2-я звезда дня в НХЛ с 3 очками против «Чикаго». Робертсон – 3-я с дублем, Перфетти – 1-я с хет-триком «Юте»
1сегодня, 07:35
Рантанен ошеломлен обменом из «Колорадо». «Каролина» еще не вела переговоры с форвардом о новом контракте (The Athletic)
93сегодня, 07:11
КХЛ. «Спартак» против «Локомотива», СКА примет «Салават Юлаев», «Торпедо» сыграет с «Динамо»
34сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Григоренко: «Овечкин – величайший игрок в истории хоккея. Невероятно, что он вытворяет!»
9 минут назад
Форвард «Виннипега» Элерс – первый датчанин с 500 очками в НХЛ. Нильсен находится на 2-м месте (473), Эллер – на 3-м (418)
1сегодня, 08:47
Третьяк о Кучерове: «Он не жадный. Это очень хорошее качество для великого спортсмена – играет на команду»
2сегодня, 08:15
Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем пропустит 4-6 недель из-за травмы. Он может не сыграть на Турнире четырех наций
1сегодня, 07:46
Сергачев пропустил четвертый подряд матч «Юты» из-за травмы
1сегодня, 07:21
Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Вегасом». У него 25 очков в 48 играх в сезоне
1сегодня, 04:45Видео
Федотов отразил 24 из 27 бросков «Айлендерс». Поражение – 4-е подряд и 9-е в 14 играх в сезоне при 88,0% сэйвов
7сегодня, 04:25
Сорокин отразил 29 из 30 бросков «Филадельфии». Победа – 4-я в последних 5 матчах при 92,8% сэйвов на отрезке
сегодня, 04:05
Хажеев о Чикаго: «Красивый город, особенно центр. Невероятные здания, как «Москва-Сити», только еще больше»
2вчера, 21:59
Алексей Дементьев: «СКА не будет простым соперником в плей-офф, даже находясь на 6-7-й строчке. Они могут показать запредельный результат, настроившись должным образом»
7вчера, 21:40
Рекомендуем