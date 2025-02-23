Дэвид Шустер: «Трамп отказывается признавать поражение сборной США. Утверждает, что все было «подстроено в пользу Канады»

Дональд Трамп не хочет признавать поражение сборной США от Канады.

Об этом сообщает журналист Дэвид Шустер.

В финале Турнира четырех наций сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ). Напомним, перед игрой президент США Дональд Трамп пожелал удачи сборной своей страны и вновь упомянул Канаду в качестве 51-го штата.

Президент так высказался о звонке сборной: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно».

«В Белом доме сообщают, что разгневанный и оскорбленный Трамп отказывается признавать поражение сборной США по хоккею и утверждает, что все было «подстроено в пользу Канады ».

Что-то о том, что судьи допустили на лед лишних канадских игроков. В НХЛ говорят, что нет доказательств того, что что-то могло бы изменить исход», – написал Дэвид Шустер.

США и Канада наиграли на свою суперсерию. Турнир 4 наций – просто вау