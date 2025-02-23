Мэттью Ткачак может пропустить остаток сезона. Форвард «Флориды» травмировался в матче Турнира 4 наций с Канадой (TVA Sports)
Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак может пропустить остаток сезона.
Он получил травму нижней части тела в игре группового этапа Турнира четырех наций с Канадой (3:1). Форвард сборной США вышел на лед в финале (2:3 ОТ), но отыграл только 6 минут 47 секунд.
«В клубе ждут важных медицинских результатов. Слышал, что сезон для него может закончиться.
Не хочется, чтобы это было так, но есть некоторые опасения», – сказал инсайдер Рено Лавуа в эфире TVA Sports.
В текущем сезоне Ткачак провел 57 матчей за «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 57 (22+35) очков.
Мэттью Ткачак об игре за США: «Выступать за свою страну – величайшая честь. Мы самые счастливые люди в мире, потому что родились, выросли и живем в Америке»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Florida Hockey Now
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