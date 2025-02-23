«Спартак» дома всухую проиграл «Динамо» Минск – 0:3. Клуб из Беларуси обошел СКА и ЦСКА, поднявшись на 5-е место Запада

«Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра состоялась в Москве и завершилась в пользу минчан со счетом 3:0. Гол и передача на счету Вадима Мороза .

«Спартак » прервал победную серию из трех матчей. Команда Алексея Жамнова идет второй в Западной конференции, набрав 74 очка за 57 игр.

«Динамо » выиграло четвертый матч подряд и поднялось на пятое место Запада, опередив ЦСКА и СКА . В активе минчан 71 очко после 57 игр.

Следующий матч команды проведут между собой 27 февраля в Беларуси.