Ротенберг поздравил с 23 февраля: «Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества – это заслуженная дань уважения героям. Спасибо военным за честную службу, крепкого здоровья»

Роман Ротенберг поздравил россиян с 23 февраля.

«Сегодня один из самых важных и актуальных праздников для нашей страны – День защитника Отечества!

2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества, и это не пустая формальность, а заслуженная дань уважения всем, кто стоял на страже нашей Родины и ее народа, продолжает это делать сейчас. У России всегда были герои, на которых можно положиться.

Кто с честью и достоинством выполнял свой долг перед страной. Сегодня, благодаря тем, кто служит Отечеству, демонстрирует мужество, отвагу и преданность, мы можем без опаски смотреть в будущее, планировать и воплощать в жизнь новые идеи.

Эту домашнюю серию мы проводим в армейской форме, которая тоже, конечно же, посвящена защитникам нашей Родины. С безмерной благодарностью относимся ко всем, кто стоит на страже рубежей нашей Родины, и всегда будем поддерживать наших бойцов и помогать им во всем.

Поздравляю всех с важным для нашей страны праздником! В этот особенный день хочу пожелать спокойствия и уверенности в завтрашнем дне и сказать огромное спасибо нашим военным за честную службу. Крепкого вам здоровья и побольше радостных новостей.

С Днем защитника Отечества!» – написал в соцсетях главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг принимает подарки и много говорит – о себе, трибунах, Кузнецове. Все это уводит от главного