Веренски продлил серию домашних игр с очками до 22 – 3-й в истории НХЛ результат для защитников. Лидирует Орр – 25 матчей
Зак Веренски продлил серию домашних матчей с набранными очками до 22.
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Чикаго» (5:1). 27-летний защитник отметился 3 (1+2) очками.
Его результативная серия в домашних играх стала третьей по продолжительности в истории НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Филом Хаусли (сезон-1991/92).
Лидирует Бобби Орр – 25 матчей в сезоне-1974/75. Вторая строчка у Пола Коффи – 23 игры в чемпионате-1985/86.
На этом отрезке Веренски набрал 41 (14+27) очко. Всего в текущем сезоне у американца 62 (18+44) балла за результативность в 56 матчах.
Защитник сборной США Веренски стал лучшим бомбардиром Турнира четырех наций. Он набрал 6 (0+6) очков в 4 играх, обогнав Кросби и Макдэвида на 1 балл
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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