Пастрняк, Логан Томпсон и Веренски – звезды месяца в НХЛ. У форварда «Бостона» 11+13 в 14 матчах
НХЛ определила трех лучших хоккеистов января.
Третьей звездой назван защитник «Коламбуса» Зак Веренски, который набрал 17 (6+11) очков в 14 играх при полезности «+9».
Второй звездой месяца стал голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон. Вратарь одержал 8 побед в 9 матчах января, отражая 94,7% бросков при показателе надежности 1,48. Голкипер дважды отыграл на ноль на этом отрезке.
Первой звездой января назван нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, заработавший 24 (11+13) очка в 14 матчах.
«Вашингтон» продлил контракт с Томпсоном на 6 лет. Кэпхит – 5,85 млн долларов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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