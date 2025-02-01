Пастрняк, Логан Томпсон и Веренски – звезды месяца в НХЛ. У форварда «Бостона» 11+13 в 14 матчах

НХЛ определила трех лучших хоккеистов января.

Третьей звездой назван защитник «Коламбуса » Зак Веренски , который набрал 17 (6+11) очков в 14 играх при полезности «+9».

Второй звездой месяца стал голкипер «Вашингтона » Логан Томпсон. Вратарь одержал 8 побед в 9 матчах января, отражая 94,7% бросков при показателе надежности 1,48. Голкипер дважды отыграл на ноль на этом отрезке.

Первой звездой января назван нападающий «Бостона » Давид Пастрняк , заработавший 24 (11+13) очка в 14 матчах.

«Вашингтон» продлил контракт с Томпсоном на 6 лет. Кэпхит – 5,85 млн долларов