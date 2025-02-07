Веренски набрал очки в 20 домашних играх подряд – 13+24 на отрезке. Он 4-й защитник в истории НХЛ с таким достижением – ранее отличились Орр, Коффи и Хаусли

Зак Веренски набрал очки в 20 домашних играх подряд – 13+24 на отрезке.

Защитник «Коламбуса » ассистировал Ивану Проворову при игре в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:3 ОТ).

На счету 27-летнего американца стало 58 (17+41) очков в 54 играх – он обновил клубный рекорд для защитников.

При этом в последних 20 домашних матчах Веренски набрал 37 (13+24) баллов. Он стал 4-м защитником в истории лиги с такой результативной серией на своей арене.

Ранее в список вошли Бобби Орр (2 раза – 25 игр в сезоне-1974/75 и 21 в сезоне-1970/71, «Бостон»), Пол Коффи (23, 1985/86, «Эдмонтон») и Фил Хаусли (22, 1991/92, «Виннипег»).