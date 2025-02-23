Наместников набрал очки в 5-м матче подряд – 0+1 с «Сент-Луисом». У него 30 баллов и «+19» в 53 играх в сезоне
Владислав Наместников набрал очки в 5-м матче подряд.
Форвард «Виннипега» выступил одним из ассистентов при шайбе Николая Элерса, открывшего счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:3 Б).
В активе 32-летнего россиянина стало 30 (10+20) очков в 53 играх в сезоне при полезности «+19». В последних 5 играх – 7 (1+6) баллов и «+4».
Сегодня Наместников (17:11, 0:20 – в большинстве, 2:29 – в меньшинстве, «+1») остался без бросков в створ.
Он применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и показал 12,5% эффективности на точке вбрасывания (выиграл 1 попытку из 8).
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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