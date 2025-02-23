Наместников набрал очки в 5-м матче подряд – 0+1 с «Сент-Луисом». У него 30 баллов и «+19» в 53 играх в сезоне

Владислав Наместников набрал очки в 5-м матче подряд.

Форвард «Виннипега » выступил одним из ассистентов при шайбе Николая Элерса, открывшего счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (4:3 Б).

В активе 32-летнего россиянина стало 30 (10+20) очков в 53 играх в сезоне при полезности «+19». В последних 5 играх – 7 (1+6) баллов и «+4».

Сегодня Наместников (17:11, 0:20 – в большинстве, 2:29 – в меньшинстве, «+1») остался без бросков в створ.

Он применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и показал 12,5% эффективности на точке вбрасывания (выиграл 1 попытку из 8).

«Виннипег» продлил контракт с Наместниковым на 2 года. Кэпхит – 3 млн долларов