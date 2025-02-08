Наместников продлил серию матчей с очками до 4, набрав 0+1 с «Айлендерс». У него 29 баллов и «+18» в 52 играх в сезоне
Владислав Наместников продлил серию матчей с очками до 4.
Форвард «Виннипега» выступил одним из ассистентов при шайбе Николая Элерса во втором периоде матча против клуба с Лонг-Айленда (4:3).
В активе 32-летнего россиянина стало 29 (10+19) очков в 52 играх в сезоне при полезности «+18». В последних 4 играх – 6 (1+5) баллов.
Сегодня Наместников (17:46, 2:00 – в большинстве, 1:01 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 2 потери. На вбрасываниях показал 40% эффективности, выиграв 4 попытки из 10.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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