Костюченок об 1:2 с «Авангардом»: «Амур» плохо вошел в матч, потом потихонечку раскачался. Бережнее нужно относиться к моментам»

Виктор Костюченок оценил поражение от «Авангарда» (1:2).

«Игра интересная, с обилием голевых моментов. Плохо вошли в матч, проспали даже, потом потихонечку раскачались, и третий период понравился. Раньше нужно было такой навал сделать, мусорный гол забить, закрыть вратаря. Хотели все с дальних бросков, немного времени не хватило.

Слабая реализация идет с тренировочного процесса, скорее всего. Нужно больше отрабатывать нацеленность на ворота, хотим достучаться до ребят. Иногда они это слышат, иногда – хотят сыграть в красивый хоккей, где-то лишний раз с пенальти на угловой переводят. Бережнее нужно относиться к моментам», – сказал и.о. тренера «Амура ».