Панарин о матче Канады с США: «С нетерпением жду финала. После того, как они стартовали в прошлый раз, подумал: «Вау!»

Артемий Панарин высказался о финале Турнира четырех наций между США и Канадой.

В матче группового этапа канадцы уступили США со счетом 1:3. Напомним, команды устроили три потасовки за первые девять секунд игрового времени.

Финальная игра пройдет в Бостоне 21 февраля.

«Я с нетерпением жду возможности посмотреть завтрашний финал между Канадой и США.

После того, как они стартовали в прошлый раз, я подумал: «Вау!» – сказал форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин .

Форвард добавил, что ему бы хотелось сыграть на турнире. Россия не была приглашена на соревнование.