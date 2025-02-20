Панарин о матче Канады с США: «С нетерпением жду финала. После того, как они стартовали в прошлый раз, подумал: «Вау!»
Артемий Панарин высказался о финале Турнира четырех наций между США и Канадой.
В матче группового этапа канадцы уступили США со счетом 1:3. Напомним, команды устроили три потасовки за первые девять секунд игрового времени.
Финальная игра пройдет в Бостоне 21 февраля.
«Я с нетерпением жду возможности посмотреть завтрашний финал между Канадой и США.
После того, как они стартовали в прошлый раз, я подумал: «Вау!» – сказал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Форвард добавил, что ему бы хотелось сыграть на турнире. Россия не была приглашена на соревнование.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Колина Стивенсона
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