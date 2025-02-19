Сергачев о Турнире четырех: «Россия побилась бы за победу, у нас вратари и форварды сильные. Защитнички становятся лучше, у Финляндии ситуация похуже, чем у нас»

Михаил Сергачев оценил шансы сборной России на Турнире четырех наций.

– Вы смотрите сейчас Турнир четырех наций? На что могла бы там рассчитывать сборная России, если бы нас допустили?

– Честно говоря, когда объявили об этом турнире, я не ожидал, что будет такой интересный хоккей. А тут смотрю матчи: например, Швеция – Канада . Парни бьются, будто играют в плей‑офф. И фанатам намного интереснее, чем Матч всех звезд НХЛ . Так что идея хорошая.

Понятно, что там выступают топ‑игроки, которые получают по 20 минут за матч в своих клубах. Они бы лучше отдохнули. Но даже на таком маленьком турнире ты представляешь свою страну. И смотреть такой хоккей интересно.

Шансы у сборной России точно были бы хорошие. У нас и вратари, и нападающие сильные. Я думаю, мы побились бы за победу. Вокруг матча с Канадой был бы хайп.

– Оборона у нас так себе.

– Наши защитнички со временем становятся лучше. Не думаю, что это проблема. Посмотрите на сборную Финляндии. Думаю, у них ситуация похуже, чем у нас.

– Лучше играть такой турнир в феврале или в сентябре?

– На самом деле, и сентябрь, и февраль – это хреново. Идеально – это май, когда проводится чемпионат мира. Сентябрь вместо предсезонных матчей – да. Но качество хоккея будет не лучшее. В этом смысле больше подходит февраль.

Хотя можешь получить травму перед плей‑офф Кубка Стэнли. Если только из двух месяцев выбирать, то пусть будет февраль, когда проходит и Олимпиада, – сказал защитник «Юты».