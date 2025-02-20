Жамнов о будущем в «Спартаке»: «Вспоминаю эпизод из фильма Moneyball, когда тренер говорит: «У меня последний год контракта, не могу так тренировать». Менеджер отвечает: «Знаю. Работай»
Соглашение 54-летнего специалиста с московским клубом рассчитано до 30 апреля 2025 года.
– Вопрос о продлении контракта со «Спартаком» по ходу сезона не стоит?
– Нет. Вы не первая, кто задает мне этот вопрос. Всегда вспоминаю эпизод из фильма Moneyball («Человек, который изменил все» с Брэдом Питтом в главной роли – Спортс’‘), когда генеральный менеджер на кухне в раздевалке встречается с тренером, кофе наливают.
И тренер говорит: «У меня последний год контракта, ты же знаешь, я не могу так тренировать». И тот ему отвечал: «Знаю. Работай».
На самом деле у нас был разговор с руководством. Мы договорились о том, что когда придет время – мы говорим. Пока я сам не готов к этому разговору, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Алексей Жамнов: «В Северной Америке боятся, что потеряют место в составе. Конкуренция бешеная. У наших игроков другой менталитет. Многие вещи делают только из-под палки»
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