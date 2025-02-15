Заварухин о судействе в игре с «Амуром»: «Хотелось сказать больше, но не буду. Давно не видел такого, только в 90-е, наверное. «Автомобилист» победил заслуженно»
Екатеринбургский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со четом 3:2 ОТ.
Николай Заварухин был недоволен удалением Никиты Трямкина в концовке матча, из-за чего в эмоциональной манере высказал претензии судьям.
– Рады победе, интересный матч был, скорости большие. Было желание у парней, живая команда. Наши удаления, наверное, ломали игру, но забили хорошие голы, поздравляю Кирилла Воробьева с первой шайбой.
Много было меньшинства, неприятный гол в концовке пропустили, но команда была жива и правильно отреагировала на этот гол, заслуженно победили. Давно не видел такого, наверное, только в девяностые. Это спорт, хоккей, здесь ничего не сделаешь, победа дает нам сил.
– Как отметите 20 заблокированных бросков?
– Ребята старались в этом компоненте, были невынужденные удаления. Хотелось бы сказать больше, но не хочу говорить. Лучше эти финансы потратить на детский дом, – сказал Заварухин.
«Иди сюда! Вы че, ######?!» Заварухин – судьям после удаления Трямкина в матче с «Амуром»
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