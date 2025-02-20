«Автомобилист» выиграл 3 матча подряд. Команда Заварухина – 2-я на Востоке
«Автомобилист» одержал три подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Амур» со счетом 5:3 в домашнем матче.
Таким образом, «Автомобилист» набрал 77 очков после 56 игр и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции.
«Амур» проиграл 6 матчей подряд. Команда тренера Виктора Костюченка идет 11-й на Востоке с 33 баллами после 57 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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