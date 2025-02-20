«Автомобилист» выиграл 3 матча подряд. Команда Заварухина – 2-я на Востоке

«Автомобилист» одержал три подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Амур» со счетом 5:3 в домашнем матче.

Таким образом, «Автомобилист » набрал 77 очков после 56 игр и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции.

«Амур » проиграл 6 матчей подряд. Команда тренера Виктора Костюченка идет 11-й на Востоке с 33 баллами после 57 игр.