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«Автомобилист» выиграл 3 матча подряд. Команда Заварухина – 2-я на Востоке

«Автомобилист» одержал три подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Амур» со счетом 5:3 в домашнем матче. 

Таким образом, «Автомобилист» набрал 77 очков после 56 игр и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. 

«Амур» проиграл 6 матчей подряд. Команда тренера Виктора Костюченка идет 11-й на Востоке с 33 баллами после 57 игр. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoВиктор Костюченок
logoНиколай Заварухин
logoКХЛ
logoАмур
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