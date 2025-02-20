Фетисов о нейтральном статусе: «Хоккеисты должны вернуться с гербом на груди и флагом страны. Китай или США согласились бы на такое унижение? У Большунова в Италии сняли флаг России»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о выступлении россиян в нейтральном статусе.

«В свое время я тоже поддерживал спортсменов, чтобы они продолжали тренироваться. Но я имею право на мнение, и оно такое: по крайней мере, игроки сборной России по хоккею должны вернуться на международную арену с гербом на груди и флагом страны, потому что это символ десятилетних победных традиций.

Но есть и другая позиция. Каждый принимает решения для себя: хочет он ехать в таком статусе? Ничего хорошего с нейтральным статусом у нас нет. Только Большунов поехал в Италию – взяли и сняли флаг России.

Понятно, что у спортсмена век короткий. Но возвращаться нужно к своей символике. Сложно представить: Китай или Америка могли бы согласиться на такое унижение?» – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

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