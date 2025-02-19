Вячеслав Фетисов: «Турнир четырех наций без россиян смотрится не очень. Геополитика меняется. Надеюсь, в год Олимпиады у нас будут старты»
Вячеслав Фетисов высказался о том, что Россия не играет на Турнире четырех наций.
Турнир с участием США, Канады, Швеции и Финляндии стартовал 13 февраля. В финале сыграют канадцы и американцы.
«Всем понятно, что Турнир четырех наций без российских хоккеистов смотрится не очень. Наши ребята сейчас очень здорово играют. Молодцы! Поддерживают уровень нашей школы.
На моей памяти было много поколений хоккеистов, но потенциал у сегодняшней сборной фантастический. Действительно, это состав талантливых игроков.
Надеюсь, в 2026-м, в год проведения Олимпиады, у нас будут старты. В целом уже меняется геополитика. Так что будем надеяться», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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