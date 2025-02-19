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Фетисов о рукопожатиях после игр: «Надо у хоккеистов спросить, насколько это важно. Раньше мы значками и вымпелами перед матчами обменивались»

Вячеслав Фетисов высказался о послематчевых рукопожатиях в КХЛ.

Напомним, после игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Торпедо» (1:5) во время рукопожатия голкиперы команд Иван Кульбаков и Амир Мифтахов устроили драку.

«Думаю, что формат рукопожатий может быть как после каждой игры, так и после серий плей‑офф. Я заканчивал свою карьеру там, где рукопожатия были только после серий и это было нормально.

Раньше мы перед матчами обменивались значками и вымпелами. Но вообще я бы спросил у самих хоккеистов, насколько важны для них рукопожатия после матчей», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Игорь Ларионов: «Я против рукопожатий после матчей. Это не футбол, а хоккей – битва на льду, борьба»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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