Защитник «Юты» Сергачев об НБА: «Ходил в Орландо, когда Мозгов приглашал – думал, это бесконтактный и не силовой спорт. Кириленко любят в Солт-Лейке, владелец ценит легенд клуба»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев высказался об опыте просмотра матчей НБА.

26-летний хоккеист попал в команду из Солт-Лейк-Сити в результате обмена из «Тампы».

– Вы сходили на матч «Юты Джаз». НБА – прикольная лига?

– Я раньше ходил на НБА, когда Тимофей Мозгов приглашал меня в Орландо. Ездили, смотрели, тоже на корте сидели… Я даже не знал, что баскетболисты так много бьются друг об друга.

Я думал, это бесконтактный, не особо силовой вид спорта. А на самом деле это физически очень тяжелый спорт. Там нужно бегать 48 минут, плюс еще в кольцо бросать, блоки ставить, перехваты делать.

– Андрея Кириленко там еще помнят?

– Конечно. АК-47 в почете. Кстати, Кириленко же прилетал, по-моему, в Солт-Лейк-Сити прошлым летом. Он сказал, что владелец хоккейной и баскетбольной «Юты» очень ценит легенд клуба, которые закончили карьеру. Постоянно их зовет на разные мероприятия, вечера устраивает.

Так что Кириленко там любят, – сказал защитник «Юты » Михаил Сергачев .

Сергачев о КХЛ: «Раньше люди фигню творили на льду, будто им неинтересно. Сейчас все бьются, играют – любо-дорого посмотреть. Везде много таланта, команды подтянулись»